Zunahme von Waldbränden, Hochwasser, Dürren „Wir dürfen die Welt nicht an die Wand fahren“

Die Zahlen und Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881, auch 2024 befindet sich wieder auf Rekordkurs. Von Juli 2023 bis Juli 2024 hat es in Deutschland so viel geregnet wie noch nie, das katastrophale Hochwasser in Südeuropa und Ostdeutschland ist eine Folge dieses Klimawandels. „Wir befinden uns mittlerweile in einer Phase der beschleunigten Erwärmung“, sagte Meteorologe Frank Böttcher am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Start des 14. Extremwetterkongresses in Hamburg, „deshalb ist es wichtig, endlich vom Wissen zum Handeln zu kommen und den Klimaschutz als dringende Notwendigkeit zu begreifen.“