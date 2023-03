Flüge, Bahnen, Züge... Wie der Superstreik am Montag NRW trifft

Auch die Rheinbahn in Düsseldorf geht davon aus, dass sie am Montag erneut betroffen sein wird. Bei den vergangenen Streiks war das Netz weitgehend lahmgelegt, es gab ein reduziertes Busangebot. So ist es auch dieses Mal geplant. Kunden mit einem Abo können nicht auf Erstattung hoffen: „Eine Erstattung im Zusammenhang mit Streiks wird in den Beförderungsrichtlinien ausgeschlossen“, so der Rheinbahn-Sprecher. Das gilt auch für andere Unternehmen. Die Rheinbahn sperrt Mitarbeiter, die nicht streiken wollen, übrigens nicht direkt aus: „Aussperrungen fanden an den Streiktagen nicht statt. Kolleginnen und Kollegen, die es zum Arbeitsplatz schaffen, können dort auch arbeiten“, so der Sprecher. Aber: Wer es nicht zur Arbeitsstätte schafft, nimmt unbezahlten Urlaub. Homeoffice sei an Streiktagen nicht möglich.