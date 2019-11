Supermarkt in Jülich : Kassierer hilft Mutter und Freundin beim Diebstahl

Eine Kassiererin wiegt an der Kasse in einem Supermarkt Gemüse. (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Jülich Als zwei Frauen für ihre randvollen Einkaufswagen an der Kasse nur 25 Euro bezahlten, wurde eine Ladendetektivin misstrauisch. Zu recht. Der Kassierer war Teil der Betrugsmasche und winkte die Waren im Wert von rund 1500 Euro einfach so durch den Kassenbereich.

Am Dienstagabend kurz vor Ladenschluss bemerkte die Detektivin eines Supermarktes in Jülich laut Polizei zwei prall gefüllte Einkaufswagen, die zwei Frauen zum Kassenbereich bugsierten. Weil der Kassiervorgang erstaunlich zügig vonstattenging, wurde ihr Misstrauen geweckt. Sie ging der Sache nach und stellte fest, dass die Frauen die Waren in ein Auto auf dem Parkplatz luden. Mit demselben Auto wird der Kassierer (21), der die Frauen bedient hatte, nach seiner Schicht wohl regelmäßig am Supermarkt abgeholt.