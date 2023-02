Laut Studie Der nächste Supermarkt ist für viele in NRW zu weit weg

Wer über kein Auto verfügt und nicht mobil genug ist, um zum nächsten Supermarkt zu gelangen, der hat in manchen Regionen die Möglichkeit sich Lebensmittel liefern zu lassen. So bieten zum Beispiel „Flink“, oder „Gorilla“ eine ordentliche Grundausstattung an Lebensmitteln für den täglichen Bedarf. In kleineren Städten sind die großen Lieferdienste jedoch häufig nicht vertreten. Es lohnt sich jedoch auch in den lokalen Supermärkten einfach mal nachzufragen, ob ein Lieferdienst angeboten wird. Häufig geht das auch ganz unkompliziert und telefonisch, sodass vor allem ältere Menschen keine Apps nutzen müssen oder aufwendige Registrierungen in Kauf nehmen müssen. Eines ist jedoch sicher: Günstiger ist meistens der Einkauf vor Ort.