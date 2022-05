Super-Recognizer bei der Polizei : Die, die kein Gesicht vergessen

Kriminaloberkommissar David Paprocki aus Dortmund sucht als Super-Recognizer nach Verdächtigen. Foto: Martin Bewerunge

Düsseldorf Nur zwei Prozent der Menschen besitzen die Fähigkeit, Personen auch unter schwierigen Bedingungen wiederzuerkennen. Kriminaloberkommissar David Paprocki ist einer von ihnen. Er hilft der Dortmunder Polizei bei der Fahndung nach Verdächtigen.

David Paprocki wirkt von vornherein wie einer, der sich jede Situation erst einmal gründlich anschaut, bevor er etwas dazu sagt. Ein durchtrainierter Mittvierziger, der die Haare an den Seiten kurz und oben etwas länger trägt. Dessen Mine freundlich ist, aber ansonsten nicht viel verrät. Schon gar nicht, dass er über eine Fähigkeit verfügt, die nur zwei Prozent aller Menschen auf der Welt besitzen und die bei der Beschreibung seines Jobs bei der Dortmunder Polizei das Prädikat „Super“ rechtfertigt. Kriminaloberkommissar Paprocki ist ein Super-Recognizer, einer, der ein Gesicht unter Tausenden wiedererkennt, selbst wenn der oder die Betreffende sich äußerlich stark verändert hat.

Super-Recognizer tragen immer häufiger zu Fahndungserfolgen der Polizei bei. In großen Menschenansammlungen, etwa bei Fußballspielen, suchen sie beispielsweise nach Personen mit Aufenthaltsverbot im Stadion oder nach flüchtigen Straftätern, deren Fotos bereits in den Polizeicomputern gespeichert sind. Oder sie werten Videos aus, auf denen Menschen gerade eine Straftat begehen – eine Bank berauben, Ahnungslose bestehlen, Überfälle machen.

Info Super-Recognizer sind relativ unerforscht Phänomen Die Beschäftigung mit dem Phänomen „Super-Recognizer“ ist ein vergleichsweise junges Forschungsfeld. Erst seit etwas mehr als zehn Jahren weiß man definitiv, dass Gesichtserkennung ein eigenes Spektrum menschlicher Fähigkeiten ist. Betroffene Der außergewöhnlichen Fähigkeit, sich Gesichter genau merken zu können, steht die sogenannte „Gesichtsblindheit“ gegenüber. Davon Betroffene sind nur in der Lage, sich jemanden durch andere körperliche oder habituelle Merkmale zu merken. Ebenso wie Super-Recognizer beträgt ihr Anteil an der Bevölkerung rund zwei Prozent.

Dass immer mehr öffentliche Bereiche inzwischen videoüberwacht sind, erleichtert Super-Recognizern die Arbeit. Doch Technik kann nicht alles. Noch scheitert künstliche Intelligenz vielfach an der Identifizierung von polizeilich Gesuchten, wenn deren Aufnahmen zu verschwommen sind, die Betreffenden gealtert sind oder sich längere Haare beziehungsweise einen Bart zugelegt haben. Oder eine Maske trugen. Super-Recognizer hingegen lassen sich nicht so leicht täuschen.

David Paprocki erinnert sich an eine Klassenfahrt als Jugendlicher. In der Jugendherberge, wo man auf andere Gleichaltrige trifft, fällt ihm ein Junge auf, der sich merkwürdig verhält. Als plötzlich einer seiner Klassenkameraden seinen Pullover vermisst, keimt in Paprocki ein Verdacht. Noch am nächsten Tag kann er den vermeintlichen Täter so genau beschreiben, dass die verantwortlichen Lehrer bei einem Stubendurchgang das gesuchte Kleidungsstück tatsächlich bei ihm finden. „Mensch“, sagte Paprockis Bruder mehr als einmal, wenn jener ihn bei der Begegnung mit früheren sozialen Kontakten auf die Zusammenhänge aufmerksam macht, „dass du die noch kennst!“

Jahrzehnte später, da ist Paprocki schon bei der Dortmunder Polizei für die Aufklärung von Taschendiebstal zuständig, schaut er sich entsprechende Delikte an, die von Überwachungskameras aufgezeichnet wurden. „Und ein paar Tage später steht ein mutmaßlicher Täter mitten in der Fußgängerzone plötzlich vor mir. Ich habe ihn als Verdächtigen sofort erkannt.“ Das allein reiche vor Gericht natürlich nicht für eine Verurteilung, erklärt Kriminaloberrat Jörg Weßels, Leiter des Auswahlverfahrens für Super-Recognizer an der nordrhein-westfälischen Polizeiakademie in Selm. Aber als Zeugenhinweis leiste eine solche Identifizierung einen wertvollen Beitrag zur weiteren strafrechtlichen Bewertung.

1000 neue Super-Recognizer, welche „die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen finden können“, sucht nun ähnlich ambitioniert NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Rahmen eines Pilotprojekts. Bei rund 58.000 Polizeibeschäftigten in seinem Bundesland könnte es rein rechnerisch auf diese Zahl hinauslaufen. Doch die Auswahlkriterien für „überragende Gesichtsverarbeitungstätigkeit“, wie der Terminus technicus lautet, sind streng.

Diese spezielle Fähigkeit lässt sich nicht erlernen, wohl aber trainieren. Unter einer Auswahl verschiedener Profile gilt es zunächst, sich das Gesicht eines Gesuchten zu merken. 20 Sekunden Zeit bleiben dafür. Es folgen unterschiedliche Ausschnitte von Gesichtern. Abermals 20 Sekunden Zeit für die Wiedererkennung. Dann wird es noch schwieriger: unschärfer, grobkörniger, verpixelter sind die Aufnahmen. Aber David Paprocki, der den Test schon vor Jahren bestand, ist auch schon Leuten auf die Spur gekommen, obwohl die eine Maske trugen, die ihr Gesicht großflächig bedeckte. Manchmal sei es auch die Art, wie sich jemand bewege, die ihn schließlich verrate, sagt er.

Super-Recognizer, der Name deutet darauf hin, wurden zunächst vor allem im angelsächsischen Raum zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. Die erste Einheit wurde bei Scotland Yard in London gegründet. Sie hat unter anderem die offenbar russischen Täter gefunden, die vermutlich im Auftrag des Kremls hinter der Vergiftung des russischen Ex-Spions Sergei Skripal und dessen Tochter Julja steckten. Beide waren am 4. März 2018 in Salisbury bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden.

Britische Super-Recognizer waren es denn auch, die von der nordrhein-westfälischen Polizei bei der Aufklärung der massenhaften sexuellen Belästigung von Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015 im Bereich von Hauptbahnhof und Dom zurate gezogen wurden. Und irgendwann dämmerte den Verantwortlichen auch hierzulande wohl die Erkenntnis: Solch fähige Leute sollte man tunlichst selbst rekrutieren.

Das Land NRW spielt da noch immer nicht unbedingt in der ersten Liga mit. Die Berliner Polizei setzt Super-Recognizer im großen Stil bereits seit 2021 im Echtbetrieb ein. Dort hat man eine Ausbildungs-Software entwickelt, von denen nun auch NRW profitieren will. Immerhin: Ausbildungsleiter Weßels verortet den Trainingsstand der nordrhein-westfälischen Polizei im bundesweiten Vergleich inzwischen „im oberen Mittelfeld“.