Düsseldorf

Super Bowl Party im Louisiana, Bolkerstraße 18, Altstadt: Die Düsseldorf Panther bieten im Louisiana das perfekte Ambiente an. Der Eintritt kostet euch 10 Euro, los geht’s ab 21.30 Uhr.

Super Bowl im O’Reilly’s, O'Reillys's, Mutter-Ey Straße 1, Altstadt: Es gibt sogar ein spezielles Super Bowl Menü mit leckeren Hot Dogs. Ansonsten wird’s gemütlich in der Kaminecke. Mehr Infos hier.

Sausalitos, Bolkerstraße 30, Altstadt: Neben dem Blick auf’s Spiel gibt es ab 22 Uhr das “Wings all you can eat” mitsamt zwei Bier für 15 Euro.

Herr Knillmann am Quadenhof, Alter Markt 1a, Gerresheim: Auch hier gibt’s ein in Original Super Bowl Menü aus Spare Rips, Chicken Wings, Popcorn und US-Bier für alle Zuschauer. Eintritt ist frei.