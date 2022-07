Fläche von sechzehn Fußballfeldern : Waldbrand bei Sundern noch nicht vollständig gelöscht

Der Waldbrand in Sundern im Sauerland ist noch immer nicht vollständig gelöscht. Foto: dpa/Feuerwehr Sundern

Sundern Das Feuer, das vor zwei Tagen auf einem Feld in Sundern im Sauerland ausgebrochen ist, ist noch immer nicht vollständig gelöscht. Die Gefahr sei laut Feuerwehr aber gebannt. Das brennede Areal umfasst eine Größe von ungefähr 16 Fußballfeldern.

Auch zwei Tage nach Ausbruch eines Waldbrands bei Sundern sind Feuerwehrleute noch mit Löscharbeiten in dem schwer zugänglichen Gelände beschäftigt. „Das Problem: Das Feuer hat sich in den Boden zurückgezogen. Das Löschwasser fließt darüber und kann nicht eindringen“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Jetzt pflüge man den Boden auf, um ranzukommen.