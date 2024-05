100 Kinder in Sundern evakuiert Kriegsbombe auf Schulgelände gefunden

Bei Bauarbeiten ist auf dem Gelände einer Grundschule in Sundern (Hochsauerlandkreis) eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Rund 100 Schulkinder seien nach dem Fund am Mittag aus dem Schulgebäude und auf einen benachbarten Parkplatz gebracht worden, teilte die Stadt Gütersloh am Donnerstag mit. Dort hätten ihre Eltern sie abgeholt.