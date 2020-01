Nach tödlichem Unfall in Südtirol : Angehörige trauern am Unfallort und identifizieren Opfer

Luttach Bei einem Autounfall in Südtirol sind sechs Urlauber aus Deutschland getötet worden, vier von ihnen aus NRW. Der betrunkene Fahrer soll ins Gefängnis kommen. Nun trauerten die Angehörigen der Opfer.

Einige Angehörige der in Südtirol bei einem Unfall getöteten jungen Deutschen haben am Montag die Unglücksstelle besucht. Abgeschirmt von der Polizei hielt sich die Gruppe zunächst in dem Hotel auf, in dem die Skiurlauber untergebracht waren. Anschließend hielten die Angehörigen kurz an den am Straßenrand stehenden Grablichtern inne.