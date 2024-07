Mückenplage in Deutschland Droht auch in NRW ein Mückenspray-Mangel?

Ohne Mückenspray oder Salben geht es eben manchmal nicht im Sommer. Insbesondere, wenn die blutgierigen, flugfähigen Quälgeister in solch gigantischer Zahl auftreten, wie es derzeit in vielen Regionen Süddeutschlands der Fall ist. Doch was, wenn Anti-Brumm und Co. aufgrund der plagebedingten hohen Nachfrage plötzlich nicht mehr erhältlich sind? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll in Süddeutschland der Mückenschutz bereits sehr knapp geworden sein.