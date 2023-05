Leichte Erhöhung zu 2021 Erneuter Anstieg der Zahl der Drogentoten in NRW

Erschreckend ist, dass Nordrhein-Westfalen auch 2022 an der Spitze der Liste steht. Starben in NRW 703 Menschen an den Folgen des Konsums, waren es in den Bundesländern, die danach die meisten Toten zu verzeichnen haben 277 (Bayern) und 230 Menschen (Berlin). Dies ist nur bedingt mit der höheren Einwohnerzahl zu erklären: 2022 lebten in Bayern 13,3 Millionen Menschen, in NRW gut 18 Millionen.