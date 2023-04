Studie der Hans-Böckler-Stiftung Jeder zehnte Deutsche arbeitet suchthaft

Ihren Gesundheitszustand stufen suchthaft Arbeitende mit 28 Prozent etwa doppelt so häufig als schlecht oder weniger gut ein wie Erwerbstätige, die ihre Arbeit eher gelassen verrichten. Das schlägt sich vor allem in Schlafstörungen und Niedergeschlagenheit, aber auch in weiteren Symptomen wie Rückenschmerzen nieder. Nur acht Prozent der suchthaft Arbeitenden gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten keine Beschwerden gehabt zu haben. Bei den gelassen Arbeitenden waren es 20 Prozent. Auch ihrer Behandlung und Genesung schenken suchthaft Arbeitende weniger Beachtung - was langfristig laut den Forschenden das Risiko für Burnout erhöht.