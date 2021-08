Suche nach Brandstifter von A40 : Reifenverwerter in Bochum lobt Belohnung aus

Bochum Nach dem folgenschweren Großfeuer an der A40 bei Bochum in einem Reifenlager hat dessen Chef eine Belohnung von 20.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Brandstifters ausgelobt. Es ist nicht das erste Mal, dass dort ein Feuer absichtlich gelegt wurde.

Bereits zweimal ist in seinem Reifenverwertungsbetrieb Feuer gelegt worden. „Das ist einfach schwerkriminell und wir erhoffen uns mit der Belohnung, dass der oder die Täter gefasst werden können“, sagte Mahmoud Daouk am Donnerstag. Er ist Geschäftsführer des Verwertungs- und Entsorgungsunternehmens, dessen Reifenlager in direkter Nähe zur Autobahn in der Nacht zu Dienstag in Flammen aufgegangen war.