Suchaktion in Dortmund : Polizei findet durch Zufall skelettierte Leichenteile

Dortmund Nach gemeldeten Hilferufen hat die Polizei in Dortmund ein Waldstück durchsucht und dabei die Überreste einer männlichen Leiche gefunden. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt.

Die Polizei in Dortmund ist zufällig bei einer Suchaktion auf skelettierte Leichenteile gestoßen. Mitarbeiter einer Seniorenresidenz hatten Hilferufe in einem Wald gehört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten rückten mit Hubschrauber und Spürhunden in den Stadtteil Westerfilde an.