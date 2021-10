Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen in NRW : „Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen“

In der Nacht zu Donnerstag kann es in ganz NRW heftige Sturmböen geben. Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Auf Nordrhein-Westfalen kommen stürmische Stunden zu. Vor schweren Sturmböen warnt der Deutsche Wetterdienst im ganzen Land ab der Nacht zum Donnerstag. Eine Meteorologin rät: Wer kann, sollte zu Hause bleiben.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich ab der Nacht zu Donnerstag auf Sturm einstellen. Ab Mitternacht hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das ganze Land eine Unwetterwarnung herausgeben. Bis ins Flachland müsse in ganz Nordrhein-Westfalen mit Sturm gerechnet werden, sagte Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD in Essen, am Mittwoch. „Da kann man für keine Region in NRW Entwarnung geben“, sagte sie. Wo es gewittrig werde und regne sowie in exponierten Lagen, bestehe zudem das Risiko von orkanartigen Böen, die über 100 Stundenkilometer erreichen könnten. Auch für Gipfellagen im Sauer- und Siegerland warnt der DWD vor solchen Windstärken.