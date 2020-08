Sturmwarnung für NRW : Der Herbst naht mit Sturmtief „Kirsten“

Offenbach Die Wochenmitte wird windig in Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometer. Gleichzeitig kühlt es in der Nacht auf bis zu 8 Grad ab.

Der Herbst kündigt sich am Mittwoch in Deutschland mit dem Sturmtief „Kirsten“ an. Es bringt Sturmböen mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 85 Stundenkilometern mit sich, vom Emsland und Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen und Nordbayern weht es nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag besonders kräftig.

In NRW erwartet der DWD schon am Dienstagabend Sturmböen um 75 Stundenkilometer, die in der Nacht im Bergland und im Aachener Raum auf bis zu 90 Stundenkilometer am frühen Morgen ansteigen können. Im Verlauf des Mittwochs könnten die Windgeschwindigkeiten sogar die Marke von 100 Stundenkilometer erreichen. Die Temperaturen am Mittwoch liegen bei 18 bis 22 Grad am Tag und bei 12 bis 8 Grad in der Nacht.