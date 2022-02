Sturmtief „Zeynep“ über NRW : Wetterdienst warnt vor Orkanböen - wo es zu Einschränkungen kommt

Essen Nach „Ylenia“ ist am Freitag schon das nächste Sturmtief unterwegs: „Zeynep“ soll auch über Nordrhein-Westfalen hinwegfegen. Zum Mittag hin macht sich der Sturm westlich des Rheins und im Norden bemerkbar. Eine Übersicht, wo es zu Einschränkungen kommt.

Während mancherorts noch die Schäden des Sturms „Ylenia“ beseitigt werden, kündigt sich mit dem Orkantief „Zeynep“ schon das nächste Unwetter an. Die Deutsche Bahn stellt daher ab 14 Uhr den Regionalverkehr in Teilen Nordrhein-Westfalens ein, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Betroffen sind zahlreiche Linien, vor allem nördlich von Düsseldorf. So bleiben unter anderem die Regionalzüge rund um Dortmund, Bielefeld und Münster ab Mittag stehen.