Schulen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt : NRW rüstet sich für Sturmtief „Sabine“

Foto: Bretz, Andreas (abr) 12 Bilder Schwere Stürme über NRW - die zerstörerischen Kräfte eines Orkans.

Liveblog Düsseldorf Ab Sonntagabend soll ein Sturmtief über NRW hinwegfegen. Meteorologen rechnen mit Windstärken bis 12. In mehreren Städten bleiben am Montag vorsorglich Schulen geschlossen. Viele Veranstaltungen am Sonntag wurden abgesagt.