Warnung für NRW : Wer zahlt bei Schäden durch einen Sturm?

Düsselodrf In NRW wird ab Sonntag schwerer Sturm bis Windstärke 12 erwartet. Wir sagen, wer bei Schäden an Auto, Haus oder Garten zahlt.

Für abgedeckte Dächer, zerstörte Schornsteine oder Schäden am Haus durch umgefallene Bäume kommt in der Regel die Gebäudeversicherung auf, so der Bund der Versicherten (BdV). Sie zahlt auch für Folgeschäden, wenn durch das vom Sturm beschädigte Dach oder kaputte Fenster Regen eindringt - allerdings nur für Schäden unmittelbar am Haus selbst, nicht für Möbel. Dafür ist die Hausratversicherung zuständig.

Zuerst muss geklärt werden, auf welchem Grundstück der Baum stand. In der Regel auf dem der Kommune oder eines anderen Haus- und Grundbesitzers, wenn es sich um ein Privatgrundstück handelt. „Die Kosten werden dann von der Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitzer getragen“, sagt Sabine Friedrich von der Axa-Versicherung. In den meisten Fällen sei schnell geklärt, wem der Baum gehört. Sollte das nicht der Fall sein, springt laut der Expertin die Autoversicherung des Geschädigten ein.

In beiden oben beschriebenen Fällen wird in der Regel nur der Zeitwert der Fahrzeuge erstattet. „Das bedeutet, so viel, wie das Auto zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Markt noch wert ist“, sagt Friedrich. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Bei Neuwagen gibt es hin und wieder eine so genannte „Neuwertklausel“. „Das bedeutet, dass in solchen Fällen innerhalb des ersten Jahres auch der Neupreis erstattet wird.“