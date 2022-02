„Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ : Welche Schäden das Sturm-Wochenende in NRW angerichtet hat

Düsseldorf Sturmtief "Antonia" war der dritte von drei Stürmen, die in den vergangenen Tagen über NRW hinweggebraust sind. Wieder gab es viele umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Ein Überblick über die Schäden des Sturm-Wochenendes.

Tief Antonia bildete den Abschluss eines Sturm-Wochenende, wie es Nordrhein-Westfalen seit langem nicht mehr erlebt hats. Die Feuerwehren in mehreren Städten meldeten am Montagmorgen noch einmal viele Einsätze wegen beschädigter Häuser und umgestürzter Bäume. Die Deutsche Bahn hatte wegen des Unwetters am Sonntagabend ihren Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Am Montagmorgen war nach Angaben des Unternehmens mit Ausfällen und Verspätungen auf etliche Zugstrecken in dem Bundesland zu rechnen.