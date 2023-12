Deutscher Wetterdienst warnt Sturmböen statt Schnee – wenig weihnachtliches Wetter in NRW

Für das Flachland schließt Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen, weiße Weihnachten in diesem Jahr mit größter Wahrscheinlichkeit aus. „Da sieht es ganz klar nach grünen Weihnachten aus.“ Dies liegt auch an den durchweg zu milden Temperaturen, die im Tiefland selten unter fünf Grad fallen. Tagsüber liegen die Werte demnach auf der Vorderseite der Tiefs bei rund zehn Grad, dahinter sind immer noch sieben Grad möglich. Fallen die Temperaturunterschiede größer aus, sind örtlich auch Gewitter möglich, dazu kann der Wind Geschwindigkeiten von 70 km/h (Windstärke acht) erreichen. In Höhenlagen seien auch Windstärke zehn (89 bis 102 km/h) bis elf (103 bis 117 km/h) möglich. „Orkanböen sind nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich“, sagt Hussing. Der Sturm erreicht wohl am Donnerstag seinen Höhepunkt und flaut dann etwas ab, es bleibt aber auch an den Feiertagen windig. Der DWD warnt auf seiner Homepage für die gesamte Region vor „markantem Wetter“ und Sturmböen.