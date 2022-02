Unwetter-Liveblog : Orkan „Zeynep“ trifft das Land mit Wucht – ein Toter in NRW

Foto: Markus van Offern (mvo) 17 Bilder So schwer trifft „Zeynep“ Deutschland

Liveblog Düsseldorf Zwei Menschen sind am Freitag in Deutschland durch das Orkantief „Zeynep“ ums Leben gekommen, ein Autofahrer starb in Nordrhein-Westfalen durch einen stürzenden Baum. Orkan „Zeynep“ sorgte landesweit für Chaos, Bäume wurden entwurzelt und Dächer abgedeckt. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.