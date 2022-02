Unwetter-Liveblog : Orkan „Zeynep“ hinterlässt Zerstörung – Unwetterwarnung für NRW aufgehoben

Foto: Markus van Offern (mvo) 17 Bilder So schwer trifft „Zeynep“ Deutschland

Liveblog Düsseldorf Zwei Menschen sind in Deutschland durch das Orkantief „Zeynep“ ums Leben gekommen, ein Mann starb in Nordrhein-Westfalen. Das Sturmtief sorgte landesweit für Chaos, Bäume wurden entwurzelt und Dächer abgedeckt. Am Morgen hat der Deutsche Wetterdienst die Unwetterwarnungen für NRW aufgehoben, warnt aber weiterhin vor Wind- und Sturmböen.Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.