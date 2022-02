Unwetter-Liveblog : Orkan „Zeynep“ hinterlässt Zerstörung – Bahnverkehr in NRW rollt nur langsam an

Foto: dpa/David Young 12 Bilder So fegte Sturmtief „Zeynep“ über Nordrhein-Westfalen

Liveblog Düsseldorf Zwei Menschen sind in Deutschland durch das Orkantief „Zeynep“ ums Leben gekommen, ein Mann starb in Nordrhein-Westfalen. Das Sturmtief sorgte landesweit für Chaos, Bäume wurden entwurzelt und Dächer abgedeckt. Nach der Sturmnacht soll der Bahnverkehr in NRW allmählich wieder in Gang kommen. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.