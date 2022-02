Unwetter-Liveblog : Bahn stellt Regionalverkehr in NRW ab 14 Uhr teilweise ein

Foto: dpa/Alexander Forstreuter 11 Bilder Sturmtief „Ylenia“ zieht über NRW

Liveblog Düsseldorf Wegen des drohenden Sturms stellt die Bahn den Regionalverkehr in Teilen Nordrhein-Westfalens am Freitag ab 14 Uhr ein. Das betrifft vor allem die Regionen nördlich von Düsseldorf. Der Wetterdienst warnte, dass es bereits am Vormittag erste Orkanböen in der Eifel geben kann. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.