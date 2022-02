Der Sturm „Ylenia“ hat in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum 17. Februar 2022 für zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. Schwere Unfälle gab es am frühen Morgen noch nicht. Hier räumen Einsatzkräfte der Feuerwehr in Krefeld einen umgestürzten Baum von der Straße.