Unwetter-Liveblog : Nacht verlief weitgehend ruhig – Feuerwehr warnt vor nächstem Sturmtief

Foto: dpa/Alexander Forstreuter 11 Bilder Sturmtief „Ylenia“ zieht über NRW

Liveblog Düsseldorf In der Nacht zu Freitag hat es in Düsseldorf keine weiteren sturmbedingten Einsätze gegeben, auch in Köln blieb es ruhig. Dennoch warnen die Feuerwehren schon jetzt vor dem nächsten Sturmtief „Zeynep“. Das soll ab dem Nachmittag auch über NRW fegen. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.