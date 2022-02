Unwetter-Liveblog : Feuerwehren in NRW melden mehr als 2700 Sturmeinsätze wegen „Ylenia“

Foto: dpa/Alexander Forstreuter 11 Bilder Sturmtief „Ylenia“ zieht über NRW

Liveblog Düsseldorf Wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ mussten die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen vielfach ausrücken: Allein in der Nacht zu Donnerstag gab es mehr als 2700 sturmbedingte Einsätze mit insgesamt mehr als 8500 Einsatzkräften. Es soll weiter stürmen – die Schulen öffnen am Freitag jedoch wieder. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.