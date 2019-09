Auswirkungen bis nach NRW : Tief „Mortimer“ legt Zugverkehr im Norden teilweise lahm

Eine Anzeigetafel am Hamburger Hauptbahnhof informiert über die Auswirkungen von Tief „Mortimer“.

Berlin/Dortmund/Hamburg Umgekippte Bäume, abgebrochene Äste: Tief „Mortimer“ ist in der Nacht über weite Teile Deutschlands gezogen. Im Norden stellte die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr für kurze Zeit ein.

Sturmtief „Mortimer“ hat den Fernverkehr der Deutschen Bahn am Montagmorgen getroffen. Gegen 8 Uhr sperrte die Bahn teils vorsorglich ihre wichtigsten Strecken nördlich von Hannover. Eine Stunde später waren zumindest die Strecken Hamburg - Hannover, Hamburg - Bremen, Bremen - Hannover und Hannover - Göttingen wieder befahrbar, wie der Konzern auf Twitter mitteilte.

Weiter gesperrt seien dagegen die Verbindungen Hamburg - Berlin, Hannover - Wolfsburg - Berlin, sowie Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim - Göttingen. Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen. Wer aus NRW mit dem Zug nach Berlin will, sollte sich also vorab informieren. Gleiches gilt für Reisende mit anderen Zielen im Norden.

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge sollen sich die stärksten Böen von „Mortimer“ über den Norden in den Nordosten und Osten Deutschlands verlagern, wo sie bis zum Nachmittag anhalten sollen. Im Norden und Nordosten besteht demnach Unwettergefahr durch einzelne orkanartige Böen.

NRW drohen in der Nacht starke Gewitter und Sturm

In der Nacht hat Tief „Mortimer“ nur geringfügigen Schaden angerichtet. Die Lagezentren der Polizei in allen 16 Bundesländern berichteten hauptsächlich von umgekippten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Größere Schäden blieben vorerst aus. Meldungen von Verletzten gab es den Angaben zufolge am frühen Morgen keine.