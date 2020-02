Sturmtief „Sabine“ : Unwetterlage in NRW hat sich beruhigt - jetzt stürmt es im Süden Deutschlands

Orkantief „Sabine“ fegt über Deutschland und bremst die meisten Verkehrsverbindungen aus: Dersteht bis mindestens 10 Uhr komplett still - das Unternehmen erwartet Störungen den ganzen Tag über. An denfallen hunderte Starts und Landungen aus. Etlichesind gesperrt. Menschen wurden von umstürzenden Bäumen oder herumfliegenden Gegenständen verletzt.Der Orkan soll noch stundenlang weiter stürmen: Die stärksten Böen und teils auch Starkregen erwarten die Meteorologen jetzt für den Süden.In vielen deutschenfällt der Unterricht aus, etwa in etlichen Großstädten Nordrhein-Westfalens sowie in Teilen von Bayern, Hessen, Niedersachsen und Bremen. Auch der baden-württembergische Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat allen Schülern empfohlen, daheim zu bleiben.Inrichtete „Sabine“ allem Anschein nach weniger Schäden an als vorab befürchtet . Zwar gab es Verletzte, über Todesopfer wurde zunächst aber nichts bekannt. In den meisten Fällen hatten es die Einsatzkräfte mit umgestürzten Bäumen zu tun.Inerwischte ein 25 Meter hoher Baum einen fahrenden Wagen im hinteren Bereich. Das Auto geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien, nur leicht verletzt kamen sie in ein Krankenhaus.Inwurde ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast schwer verletzt. Er kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.