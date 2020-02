Alle Entwicklungen zu Sturmtief „Sabine“ : Lage vorerst beruhigt – Feuerwehren schicken Einsatzkräfte nach Hause

Es wird ruhiger, jetzt ziehen weitere Feuerwehrkräfte Bilanz nach dem Sturm „Sabine“. In Gelsenkirchen gab es rund 60 Einsätze bis Mitternacht. In Bottrop wurden 25 Einsätze gezählt, in Hemer im Sauerland mussten die Feuerwehren zu neun Einsätzen ausrücken. In Düsseldorf gab es bis 23.30 Uhr 45 Einsätze. In den meisten Fällen wurden die Einsatzkräfte zu umgestürzten Bäumen gerufen, Personen wurden nicht verletzt. Es hätte also viel schlimmer kommen können, jetzt ist erst einmal aufatmen angesagt.