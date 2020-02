Orkantief „Sabine“ : Mit dem Sturm kommen Starkregen und Schnee

Düsseldorf Am Morgen hat sich die Wetterlage vorerst beruhigt, doch so richtig aufatmen kann NRW vorerst nicht. Zwar werden die Orkan-Böen seltener, dafür wird es nochmal ordentlich nass.

Der Deutsche Wetterdienst hält seine Unwetterwarnung für Teile Südwestfalens aufrecht. Auch am Montag sei vor allem im Hochsauerlandkreis und im Kreis Siegen-Wittgenstein mit Orkanböen der Stärke 11 bis 12 mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern zu rechnen.

Für die übrigen Landesteile stufte der DWD die Warnstufe herab. Dort seien aber weiterhin Böen bis Windstärke 9 möglich. In herausgehobenen Lagen müsse auch mit schweren Sturmböen bis Windstärke zehn gerechnet werden. Diese Warnung gilt zunächst bis Dienstagabend 18 Uhr. Die Fluggesellschaft Eurowings hatte wegen des Sturms am Sonntag entschieden, den Luftverkehr zu unterbrechen. Am Montag teilte das Unternehmen mit, dass man ab 10 Uhr den Flugbetrieb wieder aufnehmen wolle, jedoch weiterhin mit Unregelmäßigkeiten gerechnet werden müsse. In unserem Live-Blog informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen.

Am Montag sind laut den Wetter-Experten landesweit Gewitter mit kräftigem Regen weiterhin möglich. In den Staulagen von Eifel, Bergischem Land und Hochsauerland können bei Dauerregen bis zu 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Oberhalb von 600 Metern kann es zwei bis sechs Zentimeter Neuschnee geben. Laut der DWD-Meteorologin sinken die Temperaturen dabei im Tagesverlauf in Hochlagen auf rund 1 Grad. In Düsseldorf bleibt es voraussichtlich bei 9 Grad.

In mehreren Städten in NRW wurden in der Nacht zu Sonntag Orkanböen gemessen. Durch Aachen und Wuppertal fegte „Sabine“ mit 112 km/h.

Das stürmische Wetter bleibt der Expertin zu Folge vorerst. Zwar nehme der Wind etwas an Intensität ab, ungemütlich wird es trotzdem. „Immerhin pendeln sich die Windstärken zwischen 6 bis 7 ein“, sagt die Meteorologin.

Der schwere Sturm hat in der Nacht zum Montag in Nordrhein-Westfalen offensichtlich weniger Schäden angerichtet als im Vorfeld befürchtet. Zwar gab es Verletzte, über Todesopfer ist zunächst nichts bekannt. In den meisten Fällen hatten es die Einsatzkräfte mit umgestürzten Bäumen zu tun.

(mit dpa)