Alle Entwicklungen zu Sturmtief „Sabine“ : Bahn nimmt Fernverkehr Montagmorgen auf - NRW-Feuerwehren mit ersten Einsätzen

Die Windböen in Köln nehmen weiter zu und erreichen derzeit Windgeschwindigkeiten von maximal 100 km/h. Seinen Höhepunkt soll Sturmtief „Sabine“ laut Deutschem Wetterdienst in Köln in der Nacht auf Montag zwischen 1 und 2 Uhr mit Windgeschwindigkeiten bis 110 km/h erreichen. Danach soll der Sturm nach derzeitigen Vorhersagen wieder abnehmen. Aber auch am Montag soll es stürmisch bleiben.