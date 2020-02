Alle Entwicklungen zu Sturmtief „Sabine“ : Bahn will Fernverkehr frühestens Montagmorgen um 10 Uhr wieder rollen lassen

Die Feuerwehren in NRW melden erste Bilanzen von Sonntagabend: So war es in Krefeld bis zum kurz vor 21 Uhr noch relativ ruhig. Bislang musste die Feuerwehr Krefeld zu 39 Einsätzen ausrücken. Dabei handelte es sich um lose Dach- oder Fassadenteile oder umgestürzte Bäume.

Die Feuerwehr in Neuss meldet sieben Einsätze.