Sturmtief „Sabine“ : Ab 16 Uhr wird es ungemütlich

Düsseldorf/Eifel Im Bergland sind bereits am Sonntagmorgen erste stärkere Windböen zu spüren. Im Tagesverlauf können Orkanböen mit Windstärke 12 über NRW hinweg fegen. Die aktuelle Lage haben wir zusammengefasst.

Wetterlage

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nimmt der Wind im Tagesverlauf von Nordwesten deutlich zu. Bis ins Flachland verbreitet können Sturmböen um die 85 km/h auftreten. Bereits am Nachmittag rechnen die Meteorologen mit schweren Sturmböen um die 95 km/h. Im Bergischen und der Eifel können bereits gegen 16 Uhr orkanartige Böen auftreten. „Zwischen 19 und 1 Uhr wird ‚Sabine‘ über den Rest von NRW ziehen“, sagt ein Meteorologe des DWD. Das Windmaximum mit Orkanböen über 120 km/h bis ins Flachland wird daher in der ersten Nachthälfte zu Montag erwartet.

Neben kräftigem, schauerartigem Regen rechnet der DWD auch mit einzelnen heftigen Gewittern und vorrübergehendem Starkregen mit rund 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Im gesamten Land muss zudem von Sonntagabend bis Montagnachmittag in der Eifel, dem Bergischen und dem Hochsauerland mit anhaltendem Regen mit Niederschlagsmengen um die 40 Liter pro Quadratmeter gerechnet werden.

Bahnverkehr

Bei der Bahn fahren bereits ab mittags keine Fernzüge mehr in Richtung der Küstenregionen. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte ein Bahnsprecher am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Alle aktuellen Entwicklungen zum Bahnverkehr und zum Sturm lesen Sie hier in unserem Live-Blog.

Viele Schulen in NRW bleiben am Montag geschlossen

Geschlossene Schulen und Kitas am Montag

Das NRW-Ministerium für Schule und Bildung hatte bereits am Freitag alle Schulen in Nordrhein-Westfalen in einer Mail auf die Wetterlage aufmerksam gemacht. Nach der bestehende Rechtslage können alle Schulleitungen und Schulträger angesichts des angekündigten Unwetters aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen, informiert das Ministerium. Dem sind bislang zahlreiche Schulen nachgekommen. Die städtischen Schulen und Kitas in den NRW-Kommunen sind am Montag zum Großteil geschlossen. Die Schulen sorgen jedoch für eine Notbetreuung. Mehr Infos zu den geschlossenen Schulen finden Sie hier.