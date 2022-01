Bis 95 km/h : Wetterdienst warnt über Nacht vor Sturmböen in ganz NRW

Ein Windrad dreht sich im Sturm (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf/Offenbach In Nordrhein-Westfalen wird es stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst gab am Sonntag eine Warnung vor Sturmböen in ganz NRW heraus. Sogar Windstärke 10 könnte stellenweise erreicht werden.

In seiner Vorhersage für Nordrhein-Westfalen schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagnachmittag (Stand: 17.24 Uhr) auf seiner Internetseite, dass in der ersten Nachthälfte von Sonntag auf Montag der Wind allgemein auffrischen werde.

Später komme es dann zu starken bis stürmischen Böen (55-70 km/h, Windstärken 7-8) aus Südwest bis West. Bei Schauern und im Bergland könne es auch Sturmböen um 85 km/h (Windstärke 9) geben, und an besonders exponierten Stellen könnten auch vereinzelte schwere Sturmböen bis Windstärke 10 (95 km/h) nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Dazu könne es auch einzelne Gewitter geben.

Offiziell gewarnt wurde seitens des DWD von 21 Uhr am 2. Januar bis 4 Uhr am 3. Januar vor Böen bis 85 km/h. Die orangene Warnung, die für sogenanntes „markantes Wetter“ steht, betraf demnach beinahe alle Kreise und Städte in NRW. Besonders achten sollte man laut DWD auf herabfallende Gegenstände wie etwa Äste.

Die Woche startet danach mit Regenschauern, die sich über ganz Deutschland ausbreiten. In der milden Luft können sich auch Gewitter entwickeln. Vor allem an den Küsten und im Bergland ist mit Sturmböen und in der Nacht mit schwerem Sturm zu rechnen.

Am Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch, im Verlauf des Tages lockert sich das Wetter vor allem im Westen auf. Südlich der Donau lässt der Regen nach und es zeigen sich sogar ein paar Sonnenstrahlen. An der Nordsee und in Süddeutschland sind jedoch erneut stürmische bis orkanartige Böen zu erwarten, in der Nacht sogar schwerer Sturm. Auch auf Glätte müssen sich die Deutschen einstellen.

Während bis einschließlich Dienstag milde Luft zum April vergleichbares Wetter hervorbringt, mischt ab Mittwoch wieder Polarluft mit, wie der DWD mitteilte. In der Nordhälfte des Landes geht der Regen dabei in Schnee- und Graupelschauer über und an der Nordsee kommt es zu Gewittern, während der Regen im Süden nachlässt. Erneut ist im Bergland und an der See teilweise schwerer Sturm zu erwarten. In der Nacht kommt es landesweit zu Schnee.

(hebu/dpa)