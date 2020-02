Warnung vor Unwetter in NRW : Schulen bleiben wegen drohenden Sturms geschlossen

Foto: Bretz, Andreas (abr) 12 Bilder Schwere Stürme über NRW - die zerstörerischen Kräfte eines Orkans.

In NRW wird ab Sonntagabend ein Sturmtief erwartet. In mehreren Städten bleiben am Montag die Schulen geschlossen. Das Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln könnte abgesagt werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen in ganz Deutschland. Bereits ab Sonntagabend ist NRW betroffen. Als Reaktion auf die Warnungen haben einige Städte bereits reagiert. Wir aktualisieren den Text laufend.

Fußball-Bundesliga: In Mönchengladbach findet im Borussia-Park erwartet ab 15.30 Uhr das Spiel gegen den 1. FC Köln statt. Ob wegen des drohenden Sturmtiefs die Austragung gefährdet ist, kann jedoch erst am Spieltag geklärt werden, wie der Klub am Freitag mitteilte.

Kaarst / Rommerskirchen / Grevenbroich: Die Schulen in den drei Kommunen bleiben geschlossen, teilweise wird es eine Notbetreuung geben. Welche Schulen betroffen sind, erfahren Sie hier.

Düsseldorf: Die Stadt hat für Sonntag und Montag den Wildpark im Grafenberger Wald gesperrt. Auch der Tag des offenen Tür der Waldschule ist abgesagt.

Dinslaken: Die Stadt Dinslaken hat für Sonntagmorgen vorsichtshalber die städtischen Friedhöfe sperren. Die Sperrung beginnt gegen 7.30 Uhr und geht voraussichtlich bis Montagmorgen 8 Uhr.