Wälder sollen nicht betreten werden : Sturm und Orkan in NRW erwartet

In den nächsten Tagen soll es stürmisch werden. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Update Düsseldorf Bis zum Wochenende ziehen mehrere Tiefdruckgebiete über das Land. Sie bringen im Flachland Sturm, der in den Höhenlagen stellenweise Orkanstärke erreichen kann. Der DWD warnt davor, Wälder zu betreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Ruhiges Winterwetter ist derzeit nicht in Sicht: In den nächsten Tagen ziehen mehrere Tiefdruckgebiete über Nordrhein-Westfalen. „In den Höhenlagen erwarten wir regional orkanartige Böen und sogar Orkanböen“, sagt Nadine Schittko, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Mit der stürmischen Wetterlage verbunden sind teils ergiebige Regenfälle. Der DWD sprach für die Regionen rund um Bielefeld, Münster und Paderborn eine amtliche Unwetterwarnung aus. Ab dem späten Mittwochabend seien Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 110 Stundenkilometer möglich, schrieb der DWD am Mittwoch auf seiner Homepage.

Wir müssen auch mit starken Niederschlägen vor allem im Bergischen Land rechnen. Diese halten tagsüber mit Pausen an, intensivieren sich allerdings am Mittwochabend wieder. Am stärksten soll es in den Nachtstunden regnen. Schittko: „Bis Donnerstagmorgen können im Bergischen Land 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen.“

Am Mittwochmorgen frischt auch schon der Wind auf, Geschwindigkeiten von 50 bis 60 km/h sind laut DWD-Meteorologin möglich. In den Hochlagen des Sauerlands zum Beispiel können auch Sturmböen mit bis zu 85 km/h auftreten. Vor allem das Bergland soll es treffen – ein Orkan soll über das Land ziehen. Auch soll es gewittern.

In der Nacht zum Donnerstag stellt sich dann laut Schittko eine Unwetterlage ein – schwere Sturmböen (90 bis 105 km/h) ziehen aus der Nordhälfte von NRW nach Süden. „Im Bergland kann es gerade in Schauernähe auch zu orkanartigen Böen und Orkanböen kommen“, warnt die Meteorologin. Letztere erreichen 120 bis 130 km/h, werden aber wohl nur in den höchsten Lagen zu messen sein.

Foto: dpa/Marius Becker 24 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Am Donnerstag schwächt sich der Wind zwar etwas ab, bläst aber immer noch ordentlich übers Land. Sturmböen, auch einzelne schwere Sturmböen sind nicht ausgeschlossen, in Schauernähe können orkanartige Böen auftreten. Insgesamt aber beruhigt sich die Lage etwas.

Auch der Freitag startet laut Schittko zunächst unspektakulär. „Ab Mittag zieht der Wind jedoch an“, prognostiziert die Meteorologin. Verbreitet sind dann wieder stürmische Böen und Sturmböen möglich, bevorzugt im Bergland auch schwere Sturmböen und mit geringer Wahrscheinlichkeit orkanartige Böen. Vor allem am Freitagabend könnten diese Böen sogar im Flachland auftreten, die Daten seien aber noch unsicher. In der Nacht bleibt es stürmisch.

Zwar lässt der Wind am Samstagmorgen nach, aber es bleibt laut Schittko das gesamte Wochenende ungemütlich mit Windgeschwindigkeiten um die 30 km/h. Dabei regnet es hin und wieder. Immerhin bewegen sich die Temperaturen durchweg auf einem für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Niveau. Von Mittwoch bis Freitag liegen die Werte im Flachland zwischen zehn und 14 Grad, im Bergland bei sieben bis zehn Grad.

Der Samstag wird mit sieben bis zehn Grad etwas kühler, am Sonntag steigen die Werte wieder auf rund zehn Grad. Ob sich das Winterwetter in der kommenden Woche beruhigt, ist noch unklar. Immerhin, sagt Schittko, könnte NRW am Dienstag unter Hochdruckeinfluss geraten. Nur: Sicher ist das nicht.

Der (DWD) hat auch für weite Teile in NRW eine Vorabwarnung vor Unwetter und Orkanböen herausgegeben. Der Wetterdienst erwartet eine rasche Windzunahme ab der Nacht zum Donnerstag. Orkanböen bis Windstärke zwölf sind möglich. Die Unwetterlage hält voraussichtlich mit Unterbrechungen bis zum Wochenende an.