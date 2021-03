Störungen und Schäden : So fegt Sturm-Tief "Klaus" über NRW hinweg

Foto: dpa/Oliver Berg 10 Bilder Sturmtief „Klaus“ fegt über NRW hinweg

Nordhrein-Westfalen In mehreren Städten ist es wegen des anhaltenden Sturms zu Störungen wie Stromausfällen und herabfallenden Ästen gekommen. Am dramatischsten ist es in Düsseldorf - dort droht das Kreuz der Maxkirche herunterzustürzen. Ein Blick in die Region.

Das Sturm-Tief rüttelt Nordrhein-Westfalen ordentlich durcheinander. Den größten potenziellen Schaden hat „Klaus“ bisher in Düsseldorf angerichtet: In der Innenstadt droht das Kreuz vom Kirchturm der Maxkirche zu stürzen. Mitarbeiter der Kirche hatten bemerkt, dass sich die Spitze der Kirche ungewöhnlich stark bewegte und riefen die Feuerwehr und Polizei, die zurzeit im Einsatz sind.

Auch in Dormagen hat der Sturm für Störungen gesorgt. Für eine halbe Stunde ist am Donnerstagvormittag in vier Stadtteilen der Strom ausgefallen. Ursache der Störung war ein Kurzschluss im Bereich einer Mittelspannungsfreileitung. Bedingt durch starke Windeinwirkung war es zum Zusammenschlagen von zwei Leiterseilen gekommen, die dann den Kurzschluss verursacht haben. Um 12.49 Uhr war der Schaden behoben.

Im Rheinkreis Neuss war die Feuerwehr an diesem Donnerstag schon mehrmals im Einsatz. Am Hammfelddamm war ein Ast auf ein Auto gefallen, ebenso an der Further Straße. In Weckhoven auf der Hoistener Straße ist ein Baum auf die Straße gekippt, ebenso in Gnadenthal an der Kölner Straße. Um 12.41 Uhr rückte die Feuerwehr in die Innenstadt aus. Dort haben sich Teile eines Fensters gelöst. In Grevenbroich sind drei Bäume auf eine Straße gekippt, haben den Verkehr aber nicht großartig beeinträchtigt.

Die Feuerwehr in Leverkusen war ab 12.15 im Einsatz, um Sturmschäden zu beheben. Bis 14.15 Uhr rückte sie insgesamt elfmal aus. Hauptsächlich handele es sich um abgebrochene Äste auf Straßen oder Gehwegen, es gab aber auch größere Schäden. Durch den Sturm wurde eine etwa 20 Quadratmeter große Dachfläche einer Halle abgedeckt.

Das Sturm-Tief hat auch Auswirkungen auf ein Impfzentrum in Erkelenz, da die Zelte bei der derzeitigen Windstärke nicht sicher sind. Deswegen hat das Impfzentrum des Kreises Heinsberg im Gewerbepark Gipco am Donnerstagmittag vorübergehend den Betrieb eingestellt. Am Freitag soll das Zentrum wieder regulär den Betrieb aufnehmen.

In Wesel mussten die Schüler wegen des Sturms heute nicht in die Schule. Die Schulpflicht in den Grundschulen war am Donnerstag ausgesetzt, die weiterführenden Schulen wechselten in den Distanzunterricht. Ebenso sagte der Kreis Wesel die Teilnahme am landesweiten Probealarm ab, damit es durch das Heulen der Sirenen während des Sturms nicht zu Verunsicherung oder Missverständnissen kommt.