Tiefdruckgebiet bestimmt Wetter Es wird stürmisch — Orkan könnte auch NRW treffen

Erst regnet es, dann stürmt es: Ab Mittwochabend zieht ein Niederschlagsgebiet über das Land, ab Donnerstagmittag kommt noch starker Wind dazu – möglicherweise in Orkanstärke. Dass der Wind am Donnerstag an Kraft zunimmt, darin seien sich alle Wettermodelle einig, sagt Ines van Hollen, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). „Wir erwarten in NRW ab dem Nachmittag auf jeden Fall Windstärken von acht bis neun, das entspricht Geschwindigkeiten von 75 bis 80 km/h“, erklärt van Hollen, „einige Modelle sagen aber auch Windstärken von acht bis zwölf voraus.“ Das würde Orkan bedeuten. Was genau zu erwarten sei, werde sich erst am Donnerstagvormittag konkretisieren, so van Hollen.