Start des Sommersemesters in NRW Aller Anfang ist schwer

Mehr als 8800 Studienanfänger starten in Düsseldorf laut Heinrich-Heine-Universität jährlich in ihr Studium. Traditionell sind die Zahlen zum Wintersemester höher als zum Sommersemester, da im Oktober viele Abiturienten, die ihren Abschluss frisch in der Tasche haben, in den neuen Lebensabschnitt starten. Zudem ist die Auswahl an Studiengängen, die im Wintersemester losgehen, schlicht größer. Laut Statistischem Landesdatenamt (IT.NRW) des Landes nehmen die Zahlen der Studienanfänger in den vergangenen Jahren zu, im Studienjahr 2023/2024 waren es in ganz NRW über 91.000 Menschen.