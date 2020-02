2014: Am Pfingstmontag entwickelt sich aus dem Tiefdruckgebiet Ela eine Gewitterfront. Mit starkem Regen und Orkanböen zieht das Unwetter vor allem über NRW. In Düsseldorf werden die stärksten Böen gemessen - in der Spitze 142 Stundenkilometer. Auch die Bundeswehr beteiligte sich an den Aufräumarbeiten (Foto). Allein in der Landeshauptstadt stürzen 2500 Bäume um. 22.500 der 69.000 Straßenbäume werden beschädigt. Sechs Menschen kommen in NRW ums Leben, 30 werden schwer verletzt.