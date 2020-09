Studie zum „Lockdown“ : Traurigkeit und Verständnis bei Heimbewohnern

Eine Maske liegt in einer Pflegeeinrichtung (Symbol). Foto: dpa/Frank Molter

Münster Traurig und verzweifelt, aber auch verständnisvoll haben Bewohner von Pflegeheimen auf den Corona-„Lockdown“ reagiert. Das geht aus einer Studie der Fachhochschule Münster hervor.

Als massivstes Problem sei das Besuchsverbot für Angehörige wahrgenommen worden, sagte Mirko Sporket vom Fachbereich Sozialwesen der FH am Montag. Aufgrund des Besuchsverbotes in den Heimen hatte der Hochschullehrer für die Studie online 34 Mitarbeiter in vier Seniorenheimen befragt.