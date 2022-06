Studie zu Work-Life-Green-Balance : Kurze Wege ins Grüne im Ruhrgebiet

Am Rhein-Herne-Kanal stoßen Industrie und Natur aufeinander. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Zum ersten Mal hat eine Studie untersucht, in welchen Metropolregionen die Menschen am schnellsten im Grünen sind. Im bundesweiten Metropolenvergleich belegen das Ruhrgebiet und die Region Rhein-Main Spitzenpositionen.

Dass es im Ruhrgebiet fast nirgendwo weit ist bis zum nächsten Naherholungsgebiet, muss man den Menschen dort nicht erzählen. Allerdings herrscht jenseits der Region verbreitet die Meinung vor, dass sich dort bestenfalls Industriebrachen aneinanderreihen. Eine Big-Data-Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beweist nun erstmals, dass die Fahrrad- und die Gehzeiten ins Grüne in der Metropole Ruhr sowohl vom Arbeitsplatz (Work-Green) als auch vom Wohnort (Life-Green) aus zu den kürzesten in ganz Deutschland gehören. Ermittelt wurde, wie schnell Beschäftigte und Einwohner die nächste Grünfläche erreichen können. Bei dieser sogenannten Work-Life-Green-Balance belegt das Ruhrgebiet im Vergleich mit sieben weiteren deutschen Metropolregionen den zweiten Platz - einen größeren Standortvorteil bietet nur die Region Rhein-Main.

Bei der Frage nach der Erreichbarkeit von Grünflächen geht es nicht nur um den Erholungsfaktor, sondern auch um wirtschaftliche Aspekte. „Das ist sehr wichtig für die Lebensqualität in dicht besiedelten Regionen und ein echter Standortfaktor im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte“, sagt der Leiter der Studie und Geschäftsführer von IW Consult, Hanno Kempermann. Bislang wurden die Zeiten, die man von zu Hause oder dem Büro ins Grüne benötigt, aber nie genau nachgehalten. Die Studie schließt nun diese Lücke.

Tat am Bochumer Hauptbahnhof

Tat am Bochumer Hauptbahnhof : 21-Jähriger verfolgt Verdächtigen nach Schlägerei und hält ihn fest

Corona-Inzidenz in NRW nun bei 236,3

Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW nun bei 236,3

Bei der Ergebnisberechnung für die acht Metropolregionen hat das IW insgesamt rund 2,85 Millionen Unternehmen, 1,34 Millionen Zensuspunkte und 200.000 Grünflächen berücksichtigt. Verglichen wurden neben dem Ruhrgebiet die Metropolregionen Rhein-Neckar, Stuttgart, München, Frankfurt/Rhein/Main, Hamburg , Berlin-Brandenburg und Rhein . Letztere umfasst neun kreisfreie Städte, darunter Köln, die Städteregion Aachen sowie elf Landkreise und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ruhrgebiet.

Die Metropole Ruhr belegt im Ranking zweimal den zweiten Platz: Vom Arbeitsplatz aus benötigen Menschen in der Region im Durchschnitt nur dreieinhalb Minuten mit dem Fahrrad und zehn Minuten zu Fuß ins Grüne (Work-Green). Vom Wohnort aus sind es nur drei Minuten Fahrt- oder neun Minuten Gehzeit (Life-Green). Die Region Rhein-Main erzielt einen ersten Platz (Work-Green) und einen dritten (Life-Green). In der Metropolregion Hamburg ist man vom eigenen Zuhause aus am schnellsten im Grünen, hingegen reicht es bei der durchschnittlichen Fahrt- und Gehzeit der Beschäftigten nur für den siebten Platz. Die Metropolregion Rhein erreicht im Vergleich der acht Regionen über alle Kategorien hinweg nur den fünften Platz.