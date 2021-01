Auswirkungen der Corona-Pandemie : Weniger Geld von Investoren - aber Start-ups verkraften Krise

Düsseldorf/Frankfurt am Main Sinkende Umsätze, zurückhaltendere Investoren: Die Pandemie hat Start-ups in Deutschland zu schaffen gemacht. Doch die Branche scheint das Corona-Jahr 2020 mit einem blauen Auge überstanden zu haben.

NRW bleibt damit deutlich hinter den deutschen Start-up-Hochburgen Berlin und Bayern zurück. In Berlin steckten Investoren fast 3,1 Milliarden Euro in Start-ups, in Bayern waren es 1,5 Milliarden Euro. Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW hat laut Studie einen Marktanteil von 4 Prozent an den Start-up-Finanzierungen in Deutschland.