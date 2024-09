Befragung der Landesanstalt für Medien NRW „Ich habe Dinge in Pornos gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte“

Man könne zwar keinen klaren Zusammenhang zwischen frühem Pornokonsum und dem Kontakt mit selbsterstelltem pornografischen Material nachweisen, aber der Verdacht sei naheliegend, denn: Rund 42 Prozent der Minderjährigen, die angaben, einen Porno gesehen zu haben und zugleich auch zu „sexten“, lassen sich nach eigener Aussage durch Pornos für ihr Sextingverhalten inspirieren. „Die Befragten lassen also das, was sie in Pornos entdecken, in ihr eigenes Verhalten einfließen“, folgerte die Behörde. Allerdings ergab die Befragung auch: Fast die Hälfte der Minderjährigen mit Porno-Erfahrung - 48 Prozent - stimmten der Aussage zu: „Ich habe Dinge in Pornos gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte.“