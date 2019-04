Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung : So gut (und so schlecht) leben die Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf gehört der Studie zufolge zu den Regionen in Deutschland, in der es sich überdurchschnittlich gut leben lässt. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Wo in Deutschland lässt es sich gut leben – und wo nicht? Dieser Frage geht eine neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung nach. Diese zeigt: Auch in den Boomstädten Düsseldorf und Köln gibt es Probleme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Marlen Keß Von Marlen Keß Autorendetails aufklappen Marlen Keß (kess) ist Redakteurin im Ressort Report / NRW der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Großstädte wie Köln oder Düsseldorf gehören zwar zu den Regionen, in denen es sich der Studie zufolge am besten leben lässt. Auch diese haben jedoch Probleme, zum Beispiel die steigenden Mieten. Gut für Nordrhein-Westfalen: Keiner der Kreise oder kreisfreien Städte im Land gehört demnach zu den strukturschwächsten Gegenden in Deutschland. Die auf NRW heruntergebrochenen Zahlen zeigen, dass es sich in vielen Regionen ziemlich durchschnittlich lebt, besonders gut oder verhältnismäßig schlecht nur in wenigen Städten und Kreisen.

Für den Disparitätenbericht 2019 haben Experten des Dortmunder Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung alle 402 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland untersucht. Im Zentrum der am Dienstag veröffentlichten Studie steht die Frage, wie ungleich Deutschland ist. Das machen die Autoren an verschiedenen Kriterien wie Einkommen, Altersarmut, Mieten und kommunalen Investitionen fest. Das Ergebnis ist eindeutig: „Während einige Regionen boomen, laufen andere Gefahr, langfristig abgehängt zu werden“, schreiben sie im Vorwort.

Die Studie teilt Deutschland in fünf Raumtypen ein:

Dynamische Groß und Mittelstädte mit guten Verdienstmöglichkeiten und hervorragender Infrastruktur (in NRW beispielsweise Düsseldorf, Köln, Bonn und Münster)

mit guten Verdienstmöglichkeiten und hervorragender Infrastruktur (in NRW beispielsweise Düsseldorf, Köln, Bonn und Münster) Starkes (Um-) Land mit geringer Armutsgefährdung und Schuldenlast, aber infrastrukturellen Problemen etwa beim Breitbandausbau (in NRW ausschließlich der Rheinisch-Bergische Kreis)

mit geringer Armutsgefährdung und Schuldenlast, aber infrastrukturellen Problemen etwa beim Breitbandausbau (in NRW ausschließlich der Rheinisch-Bergische Kreis)



Demografische Entwicklung : Das Land altert, Städte werden jünger - mit dramatischen Folgen







Interaktive Karte : So (un)digital ist NRW



Studie zu Lebensverhältnissen : NRW-Städte belegen letzte Plätze in Ranking

zurück



weiter

Deutschlands solide Mitte mit durchschnittlicher Lebensqualität (viele NRW-Kreise wie Mettmann, Wesel, Viersen, Kleve und der Rhein-Kreis Neuss)

mit durchschnittlicher Lebensqualität (viele NRW-Kreise wie Mettmann, Wesel, Viersen, Kleve und der Rhein-Kreis Neuss) Städtisch geprägte Regionen im andauernden Strukturwandel mit niedrigerer Lebenserwartung und hohen kommunalen Schulden (in NRW zum Beispiel Mönchengladbach und viele Städte des Ruhrgebiets wie Gelsenkirchen und Oberhausen)

mit niedrigerer Lebenserwartung und hohen kommunalen Schulden (in NRW zum Beispiel Mönchengladbach und viele Städte des Ruhrgebiets wie Gelsenkirchen und Oberhausen) Ländlich geprägte Räume in der dauerhaften Strukturkrise mit niedrigen Gehältern und schlechter Infrastruktur (diese befinden sich ausschließlich in ländlichen Gebieten Ostdeutschlands)

Für ihre Untersuchung haben die Autoren 20 verschiedene Kriterien in den 402 Kreisen und kreisfreien Städten unter die Lupe genommen. Am besten lebt es sich demnach in den dynamischen Großstädten und ihren Speckgürteln, vergleichsweise schlecht in den Städten und Regionen mit dauerhaften strukturellen Problemen. Doch die vielen Kriterien sorgen auch für eine Differenzierung dieser schlichten Schlussfolgerung. In den Großstädten etwa wächst durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten der Druck auf die Mittelschicht. Die Folge: Verhältnismäßig viele ältere Menschen leben in Armut. Im sogenannten starken (Um-)Land verdienen die Menschen zwar am meisten, dafür ist die Infrastruktur häufig ausbaufähig. Das betrifft zum Beispiel den Breitbandausbau und die hausärztliche Versorgung.

Eine gute Nachricht für NRW: Der Studie zufolge gehören weder Städte noch Kreise im Land zu den Regionen, die sich in einer dauerhaften Strukturkrise befinden. Diese finden sich ausnahmslos in ländlichen Regionen Ostdeutschlands, etwa in Rostock, Stendal und im Erzgebirgskreis. Zudem gehören gleich sieben Städte zu den dynamischen Regionen: wenig überraschend Köln, Düsseldorf, Bonn und Münster, aber auch Krefeld, Leverkusen und die Städteregion Aachen. Viele Kreise wie Wesel, Viersen, Kleve, Mettmann und der Rhein-Kreis Neuss sind außerdem der soliden Mitte zuzurechnen.

Allerdings leben auch rund 3,7 Millionen Menschen in einer strukturschwachen Region, vor allem im von der Altindustrie geprägten Ruhrgebiet. Und der Rheinisch-Bergische Kreis ist der Studie zufolge der einzige, der zum starken (Um-)Land zu zählen ist. Die politischen Forderungen der Autoren, etwa nach finanzieller Stärkung der Kommunen und deren Verwaltungsstrukturen, lassen sich damit auch auf NRW übertragen: „Ohne leistungsstarke Kommunen in allen Regionen Deutschlands sind gleichwerte Lebensverhältnisse nicht zu erreichen.“

Was die Studie über NRW aussagt – ausgewählte Zahlen