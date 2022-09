Studie aus Dortmund : Lieber tot als im Pflegeheim - jeder dritte Deutsche spricht sich für betreuten Suizid aus

Dortmund Jeder dritte würde Suizid dem Pflegeheim vorziehen. Das geht aus einer aktuellen Studie aus Dortmund hervor. Der Stiftungsvorstand Eugen Brysch ist geschockt - und appeliert an die Bundesregierung, umzudenken und die Altenpflege umzubauen.

Für viele Menschen ist die Vorstellung von einer Unterbringung im Pflegeheim offenbar so abschreckend, dass sie einen begleiteten Suizid vorziehen würden. Nach einer am Sonntag in Dortmund veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag der Stiftung Patientenschutz gab gut die Hälfte der Befragten (54 Prozent) an, sie würden ins Pflegeheim gehen, wenn ein Pflege zuhause nicht mehr möglich sei. Fast ein Drittel (30 Prozent) würde sich allerdings in einer solchen Pflege-Notsituation eher für eine begleitende Suizidbeihilfe entscheiden.