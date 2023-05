Zeitzeugen gesucht Student dreht Doku über Verschickungskinder in NRW

Das Leid der sogenannten Verschickungskinder ist in den vergangenen Jahren immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Nach dem Krieg bis in die 80er-Jahre wurden bundesweit acht bis zwölf Millionen Kinder für mehrere Wochen in Kurheime verschickt, um sich dort zu erholen und Beschwerden auszukurieren. Viele erlebten dort jedoch Misshandlungen, Gewalt, Zwangsernährung. Auch in NRW gab es solche Einrichtungen, etwa das Heim Johannaberg in Berlebeck im Landkreis Detmold. Der junge Filmstudent Silas Degen will die Ereignisse dort in einer Dokumentation beleuchten und sucht dafür noch Zeitzeugen. „Johannaberg war repräsentativ für viele andere Heime“, sagt Degen. „Deshalb hoffe ich, dass sich viele Betroffene in den geschilderten Erlebnissen wiederfinden.“