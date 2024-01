Im Sauerland Stromnetze sollen intelligent werden – Westnetz startet Modellprojekt

Was müssen die regionalen Stromnetze können, wenn immer mehr Wärmepumpen, Ladepunkte und Sonnenstrom-Anlagen angeschlossen werden? Neben dem Ausbau gilt Digitalisierung als entscheidender Faktor. Deutschlands größter Netzbetreiber Westnetz will jetzt in einer Region im Sauerland mit 102.000 Einwohnern erproben, wie ein sogenanntes Verteilnetz digital gesteuert werden kann. Am Mittwoch stellte das Unternehmen das Projekt „Smarte Energieregion Arnsberg und Sundern“ in Arnsberg vor. Westnetz gehört über Westenergie zum Energiekonzern Eon.